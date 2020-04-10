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(havadan görüntülerle) KARADENİZ'E AÇILACAK FATİH SONDAJ GEMİSİ HAYDARPAŞA LİMANI'NA DEMİRLEDİ.

KARADENİZ'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapan Fatih sondaj gemisi son hazırlıklarını tamamlamak üzere Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.

10.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:16
(havadan görüntülerle) KARADENİZ'E AÇILACAK FATİH SONDAJ GEMİSİ HAYDARPAŞA LİMANI'NA DEMİRLEDİ.

KARADENİZ'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapan Fatih sondaj gemisi son hazırlıklarını tamamlamak üzere Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih, Karadeniz 'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket ederek dün gemi Yenikapı açıklarına demirledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, bugün İstanbul Boğazı'nı geçmek için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Sondaj gemisinin burada son hazırlıklarını tamamlayarak, Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Haydarpaşa, Karadeniz, Fatih, Güncel
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