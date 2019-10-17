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(havadan görüntülerle) KARTAL'DA MOBİLYA ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

KARTAL'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korkulu anlan yaşanmasına neden oldu.

17.10.2019 18:59(havadan görüntülerle) KARTAL'DA MOBİLYA ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - KARTAL'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korkulu anlan yaşanmasına neden oldu.

Kartal Yakacık Gümüşpınar Mahallesi Balcıdere Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın üst katlarına da sıçradı. Yangına müdahale için Pendik, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Kurtköy, Kayışdağı itfaiye gruplarından ekipler yönlendirildi. Alevler mahallede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Atölyeden yükselen duman çok uzaklardan bile görüldü. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Mahalle sakini bir kişi, "Burası mobilya atölyesi. Birden alevler yükselmeye başladı. Biz de ne olduğunu anlamadık. Siyah dumanlar eşliğinde alevler yükseldi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan mobilya atölyesi

-Yükselen siyah dumanlar

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mahalle sakini ile röp

-Alev alev yanan atölye (cep telefonu kamerası)

-Havadan görüntüler



Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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