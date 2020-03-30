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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİ BİNASINA KAVUŞTU

OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binası bugün hizmete açıldı.

30.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:47
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİ BİNASINA KAVUŞTU
OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binası bugün hizmete açıldı. Mayıs ayında açılması planlanan ancak koronavirüs salgınıyla beraber hazırlıkların hızlandırılmasıyla bugün hizmete giren hastane içeriden ve havadan görüntülendi. Hastane 600 normal, 81 yoğun bakım yatağı ile tüm eğitim araştırma hastaneleri gibi pandemi hastanesi olarak hizmet verecek.  24 dönüm arazide 250 bin metrekare kullanım alanı ve direkt ameliyathaneye ulaşımın sağlandığı helikopter pisti ile hizmet verecek yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, yenilenecek Kadın Doğum ve Çocuk ile Onkoloji bölümlerinin yer aldığı ikinci etabının ise daha kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. Bu bölümlerin de tamamlanmasının ardından eski binalar ise tamamen yıkılacak.

15 BİN HASTAYA HİZMET VEREBİLECEK

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından yeni binasına bugün kavuştu. Günde 9 bin hastaya hizmet verilen Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi yeni binası ile bu sayının 15 binlere ulaşması bekleniyor. Bina 530 tane izolatörü ile afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek. Yeni hastanede 81 tane yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Burada yaklaşık 240 tane poliklinik hizmet verecek. 28 ameliyathanede her türlü ameliyat yapılabilecek. Şu andaki ameliyathane sayılarımızla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 30-40 artış olacak.

Görüntü Dökümü:

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Binanın havadan görüntüleri

Binanın dışından görüntüler

Hasta kabul bölümünden görüntüler

Yoğun bakım servisinden görüntüler

Yoğun bakım üniteleri

Solunum cihazları

Detaylar


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Kaynak: DHA

Etiketler: Okmeydanı, Güncel
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