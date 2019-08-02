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(Havadan Görüntülerle) OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/ KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bayrama 9 gün kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

02.08.2019 13:56 (Havadan Görüntülerle) OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/ KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bayrama 9 gün kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.
Ellerinde valizlerle otogara gelenler, firmaların yazıhaneleri önüne gelerek bilet arayışına girenler otogarda yoğunluk oluşturdu.  Dün başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Biletlerin büyük çoğunluğunun tükendiği firmaların da ek seferler koyacağı öğrenildi. Bir otobüs firması yetkilisi "Devlet resmi olarak bayram tatili süresini açıklamadı ama çok yoğunluk var.Talebi karşılayamıyoruz.  Bu talebi beklemiyorduk" dedi

Görüntü Dökümü:
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-Otogardaki yoğunluğun havadan çekilen görüntüleri
-Valizlerini otobüslere taşıyan vatandaşlar
-Otobüslerden görüntü
-Otobüs firması yetkilisi röp
-Genel ve detaylar



Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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