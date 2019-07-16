16.07.2019 22:33
Haberler» Güncel» Haber

(Havadan görüntülerle) "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ

(Havadan görüntülerle) "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL

Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Hakan KAYA-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK-Cemal YURTTAŞ/İSTNBUL DHATürkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı.

Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Hakan KAYA-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK-Cemal YURTTAŞ/İSTNBUL DHA
Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı. 5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor.
Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek parçalı ay tutulması, 21.43'den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı. 23.01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında olacak. Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kalacak. Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkacak olan ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecek.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Havadan ve yerden ay tutulmasından detay görüntüler


Kaynak: DHA
Türkiye, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
04:57   Yanlışlıkla sıkılan biber gazı  9 öğrenciyi hastanelik etti
04:57   Başkentte kız öğrenci yurdunda "biber gazı" paniği
04:19   Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"
03:53   Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
03:35   ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
03:34   "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ
03:26   Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi