Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

Pendik'te Alan Denetimi Projesi kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik baskınları yapıldı. Operasyona özel hareket polisleri ve helikopterler destek verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 aydır uygulanan Alan Denetimi Projesi kapsamında bugün Pendik'te çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Toplam 100 kişilik katıldığı denetimlere Asayiş Şube Ekipleri ve özel harekat polisleri katıldı. Ayrıca denetimlere polis helikopteri ve hassas burunlu köpekler destek verdi. Cadde ve sokaklardaki kapalı mekanlarda bulunan şüpheli şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Araçlar durdurularak hassas burunlu köpeklerin yardımıyla didik didik arandı ve araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri metruk bir eve girdi, narkotik polisleri evde aramalar yaptı. 1 aylık denetim sonucunda 25 narkotik konusuna müdahale edildi. 17 şahıs tutuklandı ve 21 aranan şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Motorlu narkotik polislerinin operasyon için beklemesi

-Sokakta bulunan araçların aranması

-Polislerin kahvehanelere girip arama yapması

-Polislerin şüpheli kişileri araması kimlik sorgulaması

-Özel harekat polislerinin metruk eve girmesi

-polislerin metruk eve girmesi

-Motorlu narkotik ekiplerinin çalışmaları

-Hassas burunu köpeğin arama yapması

-Polis helikopterinin görüntüsü

-Operasyonun drone ile görüntülenmesi(özel)