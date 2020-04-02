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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ÇAPA TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE ANILDI (1)

Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

02.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:53
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ÇAPA TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE ANILDI (1)

Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için  görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Vefat haberi oğlu Onur Taşçıoğlu tarafından sosyal medyada duyuruldu. Prof. Dr. Taşçıoğlu Çapa Tıp Fakültesi önünde çalışma arkadaşları tarafından 1 dakikalık saygı duruşu ile anıldı. Anma için fakülte önünde toplanan grup sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir araya geldi.  Anma törenine katılan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Tükek, " İç hastalıkalrını ulu çınarı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için toplandık. Acımız gerçekten çok büyük, bizim için çok kıymetli bir insan. Yıllarca beraber çalıştığımız, üstün nitelikleri olan, kendisini tıbba adamış, eğitim kişiliği ile öne çıkmış bir kişiden bahsediyoruz. Kaybetmenin üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur. Başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Saygı duruşu

-Anma töreni

-Katılan çalışma arkadaşları

-Havadan görüntü

-Genel ve detay


Kaynak: DHA

Etiketler: Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, DHA, Güncel
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