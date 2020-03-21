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(Havadan görüntülerle) SULTANAHMET MEYDANI DEZENFEKTE EDİLDİ

SULTANAHMET Meydanı dezenfekte edildi.

21.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:47
(Havadan görüntülerle) SULTANAHMET MEYDANI DEZENFEKTE EDİLDİ
SULTANAHMET Meydanı dezenfekte edildi. Ekiplerin çalışması havadan da görüntülendi

Koronavirüs vakalarının ardından İstanbul 'da insanların toplandığı meydanlar, parklar ve ulaşım araçları önlemler kapsamında dezenfekte ediliyor. Sultanahmet Meydanı da, Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Sağlık İşleri ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Alman Çeşmesi önünden başlayan çalışmalarda meydandaki banklar, çöp konteynerleri ve yollar ilaçlı suyla yıkandı. Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi'nin çevresi de ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Ekiplerin çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin Sultanahmet Meydanı'ndaki dezenfektasyon çalışmaları

-Çalışmaların havadan görüntülenmesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Fatih Belediyesi, Sultanahmet, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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