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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TARİHİ HADIMKÖY ASKERİ HASTANESİ SALGIN HASTANESİ OLUYOR

TARİHİ Hadımköy Askeri Hastanesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı öğrenildi.

10.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:23
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TARİHİ HADIMKÖY ASKERİ HASTANESİ SALGIN HASTANESİ OLUYOR

İstanbul DHA  - TARİHİ Hadımköy Askeri Hastanesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı öğrenildi.

Arnavutköy Hadımköy'de Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olacak. Arnavutköy Belediyesince planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi sağlanan 128 yıllık tarihi bina, restorasyon çalışmalarının ardından korona virüs hastalarına hizmet verecek. Hastanedeki çalışmaların 45 günde tamamlanması bekleniyor. Hastane ve çevresinde çalışmalar yapılıyor. Hastanedeki son durum havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Hadımköy, Güncel
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