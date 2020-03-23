Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››(Havadan görüntülerle) TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SAKİNLİK, DURAKLAR BOŞ KALDI - Haberler

(Havadan görüntülerle) TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SAKİNLİK, DURAKLAR BOŞ KALDI

Pazartesi sabahı yoğunluk olan metro ve metrobüs istasyonları bu sabah geçen haftalara göre sakindi.

23.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:23
(Havadan görüntülerle) TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SAKİNLİK, DURAKLAR BOŞ KALDI
Pazartesi sabahı yoğunluk olan metro ve metrobüs istasyonları bu sabah geçen haftalara göre sakindi. Koronavirüs salgını sonrası "Evde Kal" çağrısına uyan çoğu kişi evinden çıkmadı. Toplu taşıma araçlarını kullananların ise maske ve eldiven taktığı görüldü. Metrobüs yolları havadan da görüntülendi.

"ÖNLEM ALDIK, ÖLMEKTEN DAHA İYİDİR"

Maske ve eldivenle işe gittiğini ifade eden ve metrobüs kullanan Ömer Yaman, "İşe gidiyorum. Mecburen önlem aldık. Ölmekten daha iyidir. Metrobüse biniyoruz. Metrobüste bakıyorum eldiven takmayanlar var. Mecburen biz de önlem almak zorundayız. Yaş olarak biraz daha risk grubunun altındayız ama yine de bir tedirginlik var. Sonuçta bizim yaşımızda da yakalanan insanlar oluyor. Herkesi eldiven ve maske takmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. İşe gitmek için metrobüs kullanan bir diğer vatandaş Mikail Şen, "İşe gidiyorum. Maalesef evden çıkmak zorunda kaldım. İnşallah bundan sonra çıkmak zorunda kalmayız. Eldiven ve maske çantamda. Metrobüse binince takacağım. Bir tedirginlik var. Sadece biz değil evde bekleyen akrabalarımıza da bu hastalığı geçirme olasılığımız çok yüksek" şeklinde konuştu.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANMADI

Koronavirüs salgını sonrası İstanbul trafiğinde de hafta başı yoğunluğu yaşanmadı. Yollarda araçlar rahatlıkla ilerlerken saat 08.30 sıralarında Altunizade'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yolda kısa süreli yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüs yolları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

(HAVADAN)

-D100 Çobançeşme kavşağı drone

-Basın Ekspres yolu drone

-Sahin yolu drone

(AKTÜEL)

-Vatandaşlardan detay görüntüler

-Metrobüs ve metro istasyonundan görüntüler

-Trafikten görüntüler

-Vatandaşlarla röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haberler
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti Haberler
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti Haberler
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti
Fotoğraf dün gece İstanbul’da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün gece İstanbul'da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa’nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş

Son Dakika Güncel Haberleri

Edirneliler soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle "evde kalıyor" - Haber Okul bahçesi araç dezenfeksiyon merkezi oldu - Haber Cezaevinde üretilen gül kolonyasına talep arttı - Haber İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 60 bin extacy ele geçirildi - Haber Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber
Loading