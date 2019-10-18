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(havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK OKULUNDAN MEHMETÇİĞE SELAM

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okulu olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

18.10.2019 14:22(havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK OKULUNDAN MEHMETÇİĞE SELAM

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okulu olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Leyla Bayram İlkokulu'ndaki ikili öğretim gören öğrenciler iki grup halinde okul bahçesinde toplandı. Atatürk posterleri ve Türk bayraklarının da getirildiği bahçede yapılan anons üzerine binlerce öğrenci Mehmetçiğe asker selamı verdi. Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, Türkiye ve bölgenin huzur ve güvenliği için canlarını hiçe sayan Mehmetçiğin yanında yer aldıklarını göstermek istediklerini, 147 öğretmen ve 5 bine yakın öğrencileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin görüntüleri

-Selam durmaları

-Havadan görüntüler



Avcılar, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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