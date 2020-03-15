(havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITINDA ONARIM ÇALIŞMASI
İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHASARAYBURNU sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
15.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:47
-Bakımsız görüntüsüyle tepki çekmişti
Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA
SARAYBURNU sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye 'deki ilk anıtında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.Sarayburnu sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu. Dönemin İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan, Türkiye'nin ilk anıt heykeli ve aynı zamanda Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, 3 Ekim 1926'da açıldı. Yıllar içinde bakımsız kalan anıtın kirli bir görünüme sahip olması ve etrafındaki taşların da kırık dökük halde bulunması vatandaşların tepkisini çekti. Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakım ve onarım çalışması başlattı. Edinilen bilgiye göre proje çalışmalarının tamamlanmasıyla anıtın etrafı çevrildi. İskele de kurulan anıtta bakım onarım çalışması başladı.
Görüntü Dökümü:--------------Çalışmadan görüntü-Etrafı çevrilen anıtın havadan görüntüleri
Kaynak: DHA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, DHA, Güncel
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