Haberler » Güncel » (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE - Haber

(Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE

SARAYBURNU sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu.

12.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:19(Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE
SARAYBURNU  sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün 'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu. Anıt ve çevresi hala temizlenmeyi, onarılmayı bekliyor.

Dönemin Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan, Türkiye'nin ilk anıt heykeli ve aynı zamanda Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, 3 Ekim 1926'da  açıldı.  Yıllar içinde bakımsız kalan anıtın kirli bir görünüme sahip olması ve etrafındaki taşların da kırık dökük halde bulunması vatandaşların tepkisini çekti. Anıtın  bakımsızlığı sosyal medyada da pek çok kez gündeme geldi.

"1,5  SENE EVVEL İMZA KAMPANYASINA DESTEK VERMİŞTİM"

Heykelin bakımının yapılması için 1,5 sene önce başlatılan imza kampanyasına katıldığını söyleyen Süleyman Yalçınkaya, "Daha evvel duymuştum ilk heykel olduğunu evet. Maalesef çöplük haline getiriyorlar, ziyaret edenler yiyip içip pisliklerini bırakıyorlar, harap bir halde. Daha evvel basına yansımıştı. Tabii bakılması lazım. Hatta bir ara imza  kampanyası oldu. 1,5  sene evvel ben de imza kampanyasına destek verdim" şeklinde konuştu.

"BAKIMSIZLIĞI YILLARDAN BERİ DEVAM EDİYOR"

Sarayburnu Sahili'nde balık tutan Hüseyin Çelik de "Bilmiyordum ilk Atatürk heykelinin olduğunu. Çevre bakımından yapılırsa daha güzel olur. Bakım her zaman iyidir. Önemli bir anıtö ifadelerini kullandı. Yıllardır Sarayburnu Sahili'ne balık tutmaya geldiğini ifade eden Necdet Doğanyaka, "Bakımsızlığı yıllardan beri var. Yazın bir temizlik yaptılar, öyle kaldı yani. Bu tahmin ediyorum ki Türkiye'de ikinci, üçüncü anıt olabilir" dedi.

Gökhan Yavaş ise, "Belediyenin görevi, bakım yapması lazım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Havadan görüntüler

-Heykelden görüntüler

-Anıtın deforme olmuş parçaları

-Muhabir anonsu(Beyza NUR GÜLER)

-Vatandaşlar ile röp.

-Anıtın havadan görüntüleri

-Genel ve detay


- İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 18:31:22