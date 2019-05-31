31.05.2019 18:32
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(Havadan görüntülerle) YENİKAPI İSKELESİNDE BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

(Havadan görüntülerle) YENİKAPI İSKELESİNDE BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan İskelesi'nde yoğunluk yaşandı.


9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan İskelesi'nde yoğunluk yaşandı. Bavulları ile iskeleye gelenler, Yenikapı ve çevresinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle İDO'nun İstanbul'dan Bandırma, Yalova ve Bursa'ya bazı ek seferler düzenlediği öğrenildi. Akşam saatlerinde iskelede yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü
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-İDO iskelesinden görüntü
-Genel ve detaylar
-İskeleye gelen vatandaşlar


 
 


- Meriç
Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Güncel