(Havadan görüntülerle) YENİKAPI İSKELESİNDE BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

9 günlük Ramazan Bayramı
tatili öncesi İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO
) Yenikapı'da bulunan İskelesi'nde yoğunluk yaşandı. Bavulları ile iskeleye gelenler, Yenikapı ve çevresinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle İDO'nun İstanbul'dan Bandırma
, Yalova
ve Bursa
'ya bazı ek seferler düzenlediği öğrenildi. Akşam saatlerinde iskelede yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü
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-İDO iskelesinden görüntü
-Genel ve detaylar
-İskeleye gelen vatandaşlar
- Meriç
Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı
, Güncel