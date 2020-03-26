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Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için İstanbul'da Kilyos ve Beykoz'da mezarlık yerleri belirlendi. Durumdan rahatsız olan Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri, yetkililerden acil önlem almasını istiyor.

26.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:21

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin defni için İstanbul'da Kilyos ve Beykoz 'da defin yerleri belirlendi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenler buralara gömülmeye başlandı. Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri ise mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

"BURASI BİR YERLEŞİM ALANI"

Çavuşbaşı Baklacı mahallesinde oturan ve bölgede yerleşim yerleriyle okullar olduğunu ifade Abdurrahman Öz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası için defin yeri olarak Çavuşbaşı belirlenmiş. Çevreye baktığınızda burası bir yerleşim alanı. Ben burada yaşayan bir vatandaşım. Burada okullar var. Bu okullarda çocuklar eğitim görüyor. Burası bir cadde. Caddenin hemen altı mezarlık. Bu sakıncalıysa bu kadar yerleşim alanı içine defin niçin yapılıyor? Niye rahatsızız? Bir tehlike olmasa bu insanların da aile mezarlıkları vardır. Demek ki bir sakınca ve problem var" dedi.

Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde

MEZARLIK GİRİŞİNDE ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BEKLİYOR

Baklacı mahallesi sakinlerinin mezarlığın önünde toplanması üzerine bölgeye gelen çevik kuvvet ekipleri vatandaşları mezarlığın önünden uzaklaştırdı. Çevik kuvvet ekipleri Baklacı Mezarlığı girişinde beklemeye başladı.

Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Defin yerleri havadan böyle görüntülendi

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞIYOR

Öte yandan mezarlığın arka tarafında ormanlık bölgede bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz’da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çavuşbaşı, Beykoz, 3. Sayfa, Güncel

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Yeni tip koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde

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