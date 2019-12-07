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(havadan görüntüyle) ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI

ÇATALCA'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

07.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:45(havadan görüntüyle) ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI

ÇATALCA'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Hafif yaralan bir işçiye ambulansta müdahalede bulundu. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Öte yandan fabrikadaki hasar havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü;:

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-Yangından görüntüler

-Yaralı işçi

-Söndürme çalışmaları

-EK GÖRÜNTÜ (DRONE ÇEKİMİ)



Çatalca, Güncel

Kaynak: DHA

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