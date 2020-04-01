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(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) - PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE'YE UYMADILAR

PTT önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti.

01.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:04
(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) - PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE'YE UYMADILAR
PTT önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapacağı ödemeler bugün başladı. Vatandaşlar, ödemeleri alacakları PTT şubeleri  ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Esenyurt, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar 'da PTT Şubeleri önünde oluşan kalabalıkta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkakt çekti.  Gaziosmanpaşa PTT şubesi önünde bekleyen Zeynep Akbaş, "Ben içeri girmekten korkuyorum. İşlem yapacağım, gideceğim eve çocuklarım var. Yarım saattir bekliyorum daha da bekleyeceğim herhalde" dedi.

Hatice Boğuç ise, "Sabahtan beri burada bekliyorum, bir yardım çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Tek tek alıyorlar içeri" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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--EK - Esenyurttaki yoğunluğun havadan görüntüsü

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-Esenyurttaki kalabalık

-Alibeyköy PTT önünde bekleyenler

-GOP PTT önünde bekleyenler

-Bağcılar'dan görüntü

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, PTT, Güncel
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