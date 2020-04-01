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(havadan görüntüyle)-  PTT : SOSYAL MESAFE HAYAT KURTARIR

PTT'den yapılan açıklamada, "Tüm müşterilerimizden, iş yerlerimiz önünde aldığımız sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyma konusunda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz" denildi.

01.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:02
(havadan görüntüyle)-  PTT : SOSYAL MESAFE HAYAT KURTARIR

İstanbul DHA -  PTT'den yapılan açıklamada, "Tüm müşterilerimizden, iş yerlerimiz önünde aldığımız sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyma konusunda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz" denildi.

PTT Şubelerinin önünde bugün oluşan yoğunlukta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görülmüştü.

PTT'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Koronavirüsün yaşamımızı etkilediği bu süreçte sosyal yardım, işsizlik maaşı ve emekli maaşı alan müşterilerimize güvenli bir şekilde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için iş yerlerimizin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıyoruz. Emniyet teşkilatımız ile iş birliği içinde vatandaşımızı sosyal mesafe konusunda uyarıyor, hijyen tedbirlerini hatırlatıyoruz"  denildi.

Açıklamada, "Tüm müşterilerimizden, iş yerlerimiz önünde aldığımız sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyma konusunda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. İş yerlerimizde meydana gelebilecek yoğunluğun azaltılmasına destek olmak için işlemlerinizi Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM'lerimizden ve PTTBank internet bankacılığı uygulamamızdan yapabileceğinizi hatırlatmak isteriz" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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Esenyurt PTT şubelerindeki yoğunluk (havadan görüntüyle)


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, PTT, Güncel
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