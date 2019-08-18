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(havadan görüntüyle) - ÜSKÜDAR'DA ÇÖKEN YOLDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle çöken yolda çalışmalar başladı.

18.08.2019 10:30 (havadan görüntüyle) - ÜSKÜDAR'DA ÇÖKEN YOLDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle çöken yolda çalışmalar başladı. Ekipler sokağı tahta sunta kapatıp, kum çuvallarıyla önlem aldı. Sokakta iş makinesi ile çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bosna Bulvarı Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.
Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Belediye ekipleri  bugün sokak üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Sokak tahta suntalarla kapatılıp, yağış ihtimaline karşı kum çuvallarıyla önlem aldı. İş makileriyle çöken yerler dolduruldu. Yan yatan elektrik direği kaldırıldı. Sokak mıcır dökülerek doldurulduktan sonra beton dökülecek. Kaldırım çalışmasının ardından sokakta asfaltlama çalışması yapılacak.

Görüntü Dökümü:
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HAVADAN GÖRÜNTÜLER
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-Sokaktan görüntü
-Suntalarla sokağın kapatılması
-Kum çuvallarıyla önlem alınması
-İş makinesi  ile çalışma yapılması
-Çöken yerlerin doldurulması
-Elektrik direğinin kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Saraybosna, İstanbul, Göktürk, Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

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