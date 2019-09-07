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(havadan görüntüyle) zeytinburnu'ndaki yangın kontrol altına alındı

İstanbul DHA - ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındıZeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde 3 katlı binanın, son katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde saat 17.15'te henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

07.09.2019 18:31 (havadan görüntüyle) zeytinburnu'ndaki yangın kontrol altına alındı
Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul DHA - ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde 3 katlı binanın, son katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde saat 17.15'te henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı..
İtfaiye erleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Havadan görüntüler



Maltepe Mahallesi, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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