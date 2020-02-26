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Havadan tespit edilen kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

BURSA'da, kaçak hafriyat dökümü yaparak çevre kirliliğine neden olan kamyon sürücüsü suçüstü yakalandı.

26.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:56Havadan tespit edilen kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

BURSA'da, kaçak hafriyat dökümü yaparak çevre kirliliğine neden olan kamyon sürücüsü suçüstü yakalandı. Havadan helikopterle tespit edilen kamyonun özel bir firmaya ait olduğu belirlenirken, Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube ekiplerince 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Komutanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince dün, merkez Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin yanı sıra Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde kaçak hafriyat dökümü ve çevre kirliliğine neden olan faaliyetlerin denetim ve kontrolü gerçekleştirildi.

Havadan helikopter ile yapılan çalışmalar sırasında, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki boş alanda kaçak hafriyat dökümünü yaparak çevre kirliliğine neden olan bir kamyon tespit edildi. Karadaki ekiplere bilgi verilerek, kamyon sürücüsü suçüstü yakalanırken, kamyonun ait olduğu özel bir firmaya Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube ekiplerince 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Bursa'da 30 adet yasal hafriyat döküm sahasının bulunduğu, kaçak hafriyat dökümünün önüne geçebilmek adına jandarma ve belediye ekiplerince koordineli olarak hafriyat kamyonlarının denetimine 7/24 aralıksız bir şekilde havadan ve karadan devam edileceği belirtildi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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