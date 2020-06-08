Havadan tespit, karadan ceza

Havadan tespit, karadan cezaADANA'da polis, otoyolda, helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı.

08.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:11
Havadan tespit, karadan ceza
ADANA'da polis, otoyolda, helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaların önüne geçmek amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimde, helikopterdeki polisler tarafından tespit edilen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Durdurulan sürücülere ceza kesildi.
Helikopter tarafından belirlenip, emniyet kemeri takmadığı için 288 lira ceza kesilen TIR sürücüsü Hasan Hüseyin Gözbaşı, "Helikopteri üzerimizden uçarken gördük, emniyet kemerim takılıydı fakat akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra takmadım" dedi.
Bir yolcu otobüsünü muavinine de emniyet kemeri takmadığı için ceza uygulandı.
Polis yetkilileri, denetimlerin süreceğini bildirdi. Havadan tespit, karadan ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Helikopter, Adana, Güncel, Haber

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