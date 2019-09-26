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Havadan ve radardan tespit edilen 130 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri kıyılarından lastik botlarda yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 130 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarı tarafından tespit edilerek yakalandı.

26.09.2019 10:30Havadan ve radardan tespit edilen 130 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri kıyılarından lastik botlarda yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 130 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarı tarafından tespit edilerek yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı, geçen salı günü, saat 03.55, 04.20 ve 04.40'ta, Didim ilçesi Menderes Çayı önlerinde içerisinde kaçak göçmen bulunan 3 ayrı lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlarda 88'i Suriye, 4'ü Filistin, 1'i İran ve 1'i Yemen uyruklu olmak üzere toplam 94 göçmen yakalandı. 48'i erkek, 26'sı kadın ve 20'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik mobil radarı ise geçen çarşamba günü saat 01.50'de, Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığını belirledi. Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta 24'ü Suriye, 8'i Filistin ve 4'ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 36 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 5'i kadın ve 16'sı çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Her iki opersyonda yakalanan toplam 130 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Kuşadası, Didim, Güncel

Kaynak: DHA

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