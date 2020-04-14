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Havadan yapılan denetimde 44 sürücüye ceza

Antalya'da havadan trafik denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen 44 sürücüye para cezası uygulandığı bildirildi.

14.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:14
Antalya 'da havadan trafik denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen 44 sürücüye para cezası uygulandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği havadan seçici göz, helikopter ve drone ile denetlendi.
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla yapılan denetimlerde, "Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller değerlendirildi.
Denetimlerde, 44 sürücüye idari para cezası uygulandı. Havadan yapılan denetimde 44 sürücüye ceza

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel
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