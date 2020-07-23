Havadan yapılan denetimlerde 111 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 111 sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği 14-20 Temmuz tarihlerinde havadan helikopter ve drone ile denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller değerlendirildi.

Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde, 111 sürücüye para cezası uygulandı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerin görüntüleri, gazetecilerle paylaşıldı.