Havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 66 sürücüye para cezası uygulandı.

16.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:40
Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 66 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Denetimlerle sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada,
şunlar kaydedildi:
"Otoyollarda ve şehirler arası yollarda sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin
önlenmesine yönelik havadan denetim yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 66 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı."
Devam edeceği vurgulanan çalışmalarla ilgili görüntüler, basınla paylaşıldı. Havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

HDP’nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Haber
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Dışişleri’nden Arap Birliği’nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz Haber
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Haberler››Güncel››Havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:07: Mali'de istifası istenen Cumhurbaşkanı Keita'dan "ulusal birlik hükümeti" duyurusu - Haber 20:07: Muş'ta belediyeye ait 5 iş yeri taziye evine dönüştürülecek - Haber 20:05: ABD Başkanı Trump, "polis reformu" kararnamesini imzaladı - Haber 20:05: Bitlis'te bir ev karantinaya alındı - Haber 20:05: Milli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haber 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor - Haberler 19:31: Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı - Haber 19:21: Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz - Haber 09:45: Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor - Haberler