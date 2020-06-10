Havadan yapılan denetimlerle 69 sürücüye ceza verildi

Antalya'da havadan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 69 sürücüye para cezası verildi.

10.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:36
Antalya'da havadan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 69 sürücüye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Denetimlerle sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Otoyollarda ve şehirler arası yollarda sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin önlenmesine yönelik havadan denetim yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı."
Devam edeceği vurgulanan çalışmalarla ilgili görüntüler, basınla paylaşıldı. Havadan yapılan denetimlerle 69 sürücüye ceza verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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