Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce" Sergisi, 14 Kasım'da Açılacak

Osmanlı basınından haber ve görsellerin yer aldığı "Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce" adlı sergi, 14 Kasım'da açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk
Kitaplığı tarafından düzenlenen sergi, Taksim
Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde meraklılarıyla buluşacak.
Daha önceki sergilerde 1912, 1913, 1914, 1915 ve 1916 yıllarına yoğunlaşılırken, bu sergide 1917 ve 1918 yıllarındaki gelişmeler, Atatürk Kitaplığı arşiviyle gözler önüne serilecek.
Hazırlığı Atatürk Kitaplığı çalışanları tarafından yapılan sergide, milli tarih ve dünya tarihi açısından önemli olayların o günün basınına yansıması ziyaretçilere sunulacak.
"Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce" sergisiyle tarihin daha yakından incelenmesi ve bugüne ışık tutması amaçlanırken, bugün olan olaylarla yüzyıl önceki olaylar arasındaki bağlantılar incelenecek.
Sergiyi oluşturmak için dönem basınından "Tanin", "Sabah
", "Tasvir-i Efkar", "İkdam" ve "Vakit" gazeteleri ile "Servet-i Fünun", "Donanma Dergisi", "Harp Mecmuası", "The İllustrated London News", "I'llutration Revue des Sciences" ve "Şehbal" dergileri yaklaşık beş ay süreyle sayfa sayfa incelendi.
İnceleme sonucu dönemi en iyi yansıttığı düşünülen haberler hükümet, harp, siyaset, ekonomi, günlük yaşam, moda, futbol gibi çeşitli başlıklar altında toplandı.
Sergi için 250 civarında haber, yaklaşık 800 görselle ilişkilendirilirken, Atatürk Kitaplığı tarafından satın alınan özel arşivin bir kısmı için de Rauf Orbay
(Mondros Mütarekesi) odası oluşturuldu.
Sergide bir oda da "Çöl Kaplanı" lakaplı Medine Müdafii Fahrettin Paşa ve özel arşivine tahsis edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Mustafa Kemal Atatürk
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:00