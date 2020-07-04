Havai fişek fabrikasındaki patlama - Enkazda ekiplerin çalışması

Enkazda ekiplerin çalışmalarından detaylar AFAD ekiplerinin KBRN çalışmasından detaylar Sakarya'da itfaiye ekiplerinin soğutma ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan...

04.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:26
Enkazda ekiplerin çalışmalarından detaylar
AFAD ekiplerinin KBRN çalışmasından detaylar Sakarya'da itfaiye ekiplerinin soğutma ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
Sakarya'nın Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgeye gelen ekipler çalışmalarını gece boyunca da sürdürdü.
Sabah saatlerinde iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirilen olay mahalline, AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleriyle intikal etti.
Jandarma ekiplerinin geniş alanda güvenlik önlemi aldığı bölgedeki çalışmalar yoğunlaşarak devam ediyor. Havai fişek fabrikasındaki patlama - Enkazda ekiplerin çalışması

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, İtfaiye, AFAD, Güncel, Haber
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