Havai fişek fabrikasındaki patlama - Enkazda ekiplerin çalışması
Enkazda ekiplerin çalışmalarından detaylar AFAD ekiplerinin KBRN çalışmasından detaylar Sakarya'da itfaiye ekiplerinin soğutma ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan...
04.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:26
Sabah saatlerinde iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirilen olay mahalline, AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleriyle intikal etti.
Jandarma ekiplerinin geniş alanda güvenlik önlemi aldığı bölgedeki çalışmalar yoğunlaşarak devam ediyor.
Kaynak: AA