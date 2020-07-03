Havai fişek fabrikasındaki patlama - Soğutma çalışmaları ve çevredeki hasar

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri kapsamlı çalışma başlattı.

03.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:03
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri kapsamlı çalışma başlattı.
Yukarıçalıca mevkisindeki fabrikada meydana gelen patlamanın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve arama kurtarma derneklerine bağlı ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.
AFAD ekiplerinin öncülüğünde başlatılan çalışmalarda arama köpekleri de yer alıyor.
Fabrika çevresindeki yeşillik alanda devam eden arama çalışmalarına Sakarya ve Düzce'deki arama kurtarma ekipleri ile diğer gönüllü sivil toplum kuruluşlarının üyeleri eşlik ediyor.
Bölgede ambulanslar da hazır bekletiliyor.
Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor
Bu arada, arama çalışmaları sırasında patlamanın gerçekleştiği fabrikanın metrelerce uzağına saçılan çatı, beton ve ağaç parçaları ile patlamamış halde havai fişekler olduğu görüldü.
Öte yandan patlamanın meydana geldiği fabrikadaki soğutma çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor. Havai fişek fabrikasındaki patlama - Soğutma çalışmaları ve çevredeki hasar

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, AFAD, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Havai fişek fabrikasındaki patlama - Soğutma çalışmaları ve çevredeki hasar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:29: Manisa'da otomobilin kaldırımdaki yayaya çarpması güvenlik kamerasında - Haber 19:28: Son dakika haberi... İSTANBUL GENELİ TOPLU ULAŞIM DENETİMİ - Haber 19:27: Covid-19'a karşı ilk güvenli hizmet belgesi Malatya'ya verildi - Haber 19:27: Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi, ambulans helikopterle İstanbul'a getirildi - Haber 19:27: Kanada Hong Kong ile "Suçluların İadesi Anlaşması"nı askıya aldı - Haber 19:11: Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp - Haber 18:58: Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı - Haber 17:46: Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı - Ekonomi 13:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı - Ekonomi 10:07: Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak - Ekonomi