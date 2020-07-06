Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Çanakçı'nın cenazesi defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Muhammet Seyfi Çanakçı'ın cenazesi toprağa verildi.

06.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:06
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Muhammet Seyfi Çanakçı'ın cenazesi toprağa verildi.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezinden alınan Çanakçı'nın naaşı, Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Çanakçı'nın cenazesi, Sinanbey Camisi'ne götürüldü.
Çanakçı'nın naaşı, öğle vakti İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan namazın ardından Geyve Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Çanakçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti· Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü saat 11.15'te meydana gelen ve 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 117 kişi taburcu edilmişti.
Patlamada hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar ve Halis Yılmaz'ın cenazeleri ise toprağa verilmişti.
Hastanelerde biri il dışında 5 kişinin tedavisi devam ederken, kayıp olarak bildirilen 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Çanakçı’nın cenazesi defnedildi

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Çanakçı, Güncel, Haber
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