Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

05.07.2020 20:24 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:35
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı bir kadın hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli ile gözaltı sayısı 4'e yükseldi.
Jandarmadaki işlemleri devam eden sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verilmişti. Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Güncel, Haber
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