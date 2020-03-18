HAVAİST OTOBÜSLERİNDE DEZENFEKTE SIKLIĞI ARTIRILDI
İstanbul DHAİstanbul Havalimanı ile İstanbul'un bir çok noktası arasında yolcu taşımacılığı hizmeti sunan Havaist'e ait otobüsleri periyodik olarak dezenfekte ediliyorHavaist'ten yapılan açıklama göre, Havaist tüm ekibiyle birlikte kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve...
18.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:28
İstanbul DHA
İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un bir çok noktası arasında yolcu taşımacılığı hizmeti sunan Havaist'e ait otobüsleri periyodik olarak dezenfekte ediliyor
Havaist'ten yapılan açıklama göre, Havaist tüm ekibiyle birlikte kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve özellikle koronavirüs nedeniyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Havaist her gün onbinlerce yolcunun kullandığı toplu ulaşım araçlarındaki rutin temizlik işlemlerin, koronavirüs salgını nedeniyle en üst seviyeye çıkardı.
TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİMİZİ ARTIRDIK
Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaist Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Bertan Kale, koronvirüs salgınının başlamasıyla tüm araçlarda dezenfektan işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek, Şu anda dünyada söz konusu olan virüs salgını riski nedeniyle biz de periyodik olarak uyguladığımız temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi artırdık. Yolcularımızdan bu konuda olumlu geri dönüşler alıyoruz, risk ortadan kalkana kadar tüm imkanlarımızla süreci bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un bir çok noktası arasında yolcu taşımacılığı hizmeti sunan Havaist'e ait otobüsleri periyodik olarak dezenfekte ediliyor
Havaist'ten yapılan açıklama göre, Havaist tüm ekibiyle birlikte kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve özellikle koronavirüs nedeniyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Havaist her gün onbinlerce yolcunun kullandığı toplu ulaşım araçlarındaki rutin temizlik işlemlerin, koronavirüs salgını nedeniyle en üst seviyeye çıkardı.
TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİMİZİ ARTIRDIK
Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaist Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Bertan Kale, koronvirüs salgınının başlamasıyla tüm araçlarda dezenfektan işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek, Şu anda dünyada söz konusu olan virüs salgını riski nedeniyle biz de periyodik olarak uyguladığımız temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi artırdık. Yolcularımızdan bu konuda olumlu geri dönüşler alıyoruz, risk ortadan kalkana kadar tüm imkanlarımızla süreci bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA
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