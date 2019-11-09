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Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı

- Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardıSİVAS - Sivas'ta havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye erleri kurtardı.

09.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:15
- Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı
SİVAS - 'ta havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye erleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre Sivas'ta Aydoğan mahallesinde bulunan bir dernek binasında havalandırma bacasından gelen ses dernekte bulunanların dikkatini çekti. Bacadan güvencin sesi geldiği fark edilince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri bacayı keserek güvencini sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Güvercinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı

İtfaiye, Sivas, Yerel

Kaynak: İHA


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