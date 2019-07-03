03.07.2019 16:28
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Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardıAKSARAY - Aksaray'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
AKSARAY - Aksaray'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Paşacık Mahallesi Yıldız Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğunda kuşun kanat çırpıntılarını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunu açarak güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri güvercini tekrar doğaya bırakırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: İHA
Aksaray, İtfaiye, 3. Sayfa

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