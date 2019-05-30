Balıkesir Burhaniye
ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kargayı itfaiye kurtardı. Yaralanmayan karga doğaya salındı.
Burhaniye'de Bahçelievler Mahallesi
Enver Güreli Caddesi Ören
Kent Sitesi A blokta öğlen saatlerinde, apartman boşluğuna düşen kargayı gören vatandaşlar çıkarmayı başaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi merdivenle apartman boşluğuna inerek kargayı kurtarmayı başardı. Yaralanmadığı görülen karga doğaya salındı. Apartmanın terasında bir süre gezinen karga uçarak gözden kayboldu. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA