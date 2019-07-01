01.07.2019 11:14
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Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisinin feci ölümü

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisinin feci ölümü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasında bulunan havalandırma boşluğunun üzerindeki polyesterin kırılması sonucu düşüp ağır yaralanan lise öğrencisi feci şekilde can verdi.

İzmir 'in Aliağa ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasında bulunan havalandırma boşluğunun üzerindeki polyesterin kırılması sonucu düşüp ağır yaralanan lise öğrencisi feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. 15 yaşındaki lise öğrencisi Emir Polat Acar, apartmanın teras katında dolaşırken apartmanın boşluğundaki polyesterin üzerine çıktı. Polyester biranda kırılınca 15 yaşındaki Emir havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine çakılan genç lise öğrencisi, ağır yaralandı. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan lise öğrencisinin cenazesi, Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliağa Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına; Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Acar'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Aliağa , İzmir , 3. Sayfa

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