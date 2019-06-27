27.06.2019 16:07
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Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi Osman Zeki Oral Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında oturan kişi, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak, havalandırma boşluğundan kuş sesi duyduğunu bildirdi.
Eve gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından martıyı dışarı çıkardı. Martı, apartmanın önünden doğaya salındı.
Bu arada, kurtarma çalışmaları, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA
Akarca , Zonguldak , İtfaiye , Güncel

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