Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bir evin havalandırma boşluğuna düşen 6 yavru baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

15.06.2020 22:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:00
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bir evin havalandırma boşluğuna düşen 6 yavru baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Cambazlı köyünde bir evin havalandırma boşluğundan baykuş sesleri geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Alaplı Belediye Başkanlığı Belediyesi itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna inerek yavru baykuşları bulunduğu yerden çıkardı.
Yavru baykuşlar, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
İtfaiye eri Çetin Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru baykuşları başarılı bir şekilde kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiklerini söyledi. Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, Güncel, Haber

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