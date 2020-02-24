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Havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercin kurtarıldı

Nevşehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

24.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:08Havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercin kurtarıldı
'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıratlıoğlu Mahallesi, Beyazıt Sokak'ta bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin yavrusunu fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunda bulunan güvercini düştüğü yerden çıkardı.

İtfaiye ekipleri güvercini besledikten sonra yeniden doğaya bıraktı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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