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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

26.09.2019 12:56Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Nuriye Mahallesi Kavaktepe Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yavru kediyi havalandırma boşluğundan kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiyeciler, yarım saatlik operasyonla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Yavru kedi, sağlık kontrolü için Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

İtfaiye, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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