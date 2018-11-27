Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı. Altay
Mahallesi Selçuk
Sokak 46 numaradaki 3 katlı apartmanın çatısından, yaklaşık 12 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düşen yavru kedinin sesini duyanlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, zemin katta oturan Fatih
Ölçücü'nün evinin tuvalet penceresinden, özel bir aparatla kediyi kurtardı. Ev sahibi Ölçücü, sağlık durumu iyi olan kediyi sütle besleyip sahiplendi.
- Manisa
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