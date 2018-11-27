27 Kasım 2018, 17:56
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Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Altay Mahallesi Selçuk Sokak 46 numaradaki 3 katlı apartmanın çatısından, yaklaşık 12 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düşen yavru kedinin sesini duyanlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, zemin katta oturan Fatih Ölçücü'nün evinin tuvalet penceresinden, özel bir aparatla kediyi kurtardı. Ev sahibi Ölçücü, sağlık durumu iyi olan kediyi sütle besleyip sahiplendi.

- Manisa Altay,Turgutlu,Manisa,İtfaiye
27 Kasım 2018 Salı 17:56