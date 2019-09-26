Haberler » Güncel » Haber

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

26.09.2019 10:39
Konya'nın Beyşehir ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi Lütfullah Sokak'taki bir işhanının zemin katında iş yeri bulunan veteriner hekim Yusuf Zülali Gökten, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca itfaiye ekiplerine haber verdi.
İş hanına gelen ekipler, havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu çıkardı. Süt ve mama verilen kedinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Veteriner hekim Gökten, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür duyduğu sesin nereden geldiğini bulmaya çalışırken, havalandırma boşluğuna kedinin düştüğünü farkettiğini söyledi.
İtfaiye ekiplerinin hayvanı havalandırma boşluğundan kısa sürede çıkardığını anlatan Gökten, "İtfaiye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Uzun süre aç kalmış, süt ve mama verdikten sonra kendine geldi. Sağlık durumu gayet iyi ama çok korkmuş. Bir müddet bakımını üstleneceğiz, sonra sahiplendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Beyşehir, İtfaiye, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:41 Hava boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
11:40 Müjdat Gezen'ın "hakaret" davasında karar
11:40 E-5'te tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu
11:40 AK Parti Batman il başkanlığından halk günü uygulaması
11:39 Müjdat gezen'in burhan kuzu'ya hakaret davası; gezen'in cezalandırılmasına yer olmadığına karar...
11:39 Diyarbakır 3 pkk'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
11:39 Isparta'da komandolardan nefes kesen tatbikat