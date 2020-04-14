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Havalandırma boşluğuna düşüp, duvar kırılarak kurtarılan işçi hastanede öldü

AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşen Zeki Kozan (58), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

14.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:43
Havalandırma boşluğuna düşüp, duvar kırılarak kurtarılan işçi hastanede öldü

AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşen Zeki Kozan (58), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 7'nci katında çalışan Zeki Kozan, iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtanın üzerine bastı. Tahta kırılınca Kozan, zemin kata düştü. Mahsur kalan Kozan'ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı. Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kozan, gece saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Kozan, Güncel
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