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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

11.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:28Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı
merkez ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın havalandırma boşluğunda güvercinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu güvercin, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - VAN

Şerefiye, İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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