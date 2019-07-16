16.07.2019 23:44
Haberler» Güncel» Haber

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL DHASultanbeyli'de bir evin mutfak dolabı arkasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de bir evin mutfak dolabı arkasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtarıldı.
Olay, Sultanbeyli gişeler sokakta bulunan bir sitede bulunan binanın 2'inci katında meydana geldi. Mutfak dolapları arkasından kedi sesi duyan ev sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, arka bölümünde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için dolabın bir kısmını söktü. Kedi üst kısımlara kaçınca ekipler, dolabın üst bölmesini de sökerek mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
Kaynak: DHA
Sultanbeyli, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
04:19   Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"
03:53   Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
03:35   ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
03:34   "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ
03:26   Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi
03:24   Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
02:58   Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Çin'e Uygur tepkisi