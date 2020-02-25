Haberler » Güncel » Havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haber

Havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

25.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42
'nın ilçesinde havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi'ndeki klima, ısıtma-soğutma sistemleri, plastik kapı ile pencere ve montaj malzemeleri yapan iki katlı atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine 6 itfaiye, bir su tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Havalandırma ve soğutma sistemleri malzemelerinin tutuştuğu yangın söndürüldü.
Yangında, hasar oluştu.
Havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 16:07:09