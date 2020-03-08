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Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Erciyes Üniversitesi'nin sembolü haline gelen gelengiler, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıktı.

08.03.2020 10:05
Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı
Erciyes Üniversitesi'nin sembolü haline gelen gelengiler, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıktı.

Erciyes Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan gelengiler, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıkmaya başladı. Öğrencilerin de maskotu olan gelengiler, ısınan havaları fırsat bilerek kampüste dolaşması kameralara yansıdı. Ayrıca, kampüs içerisinde bazı yollara da sürücülere uyarılarda bulunmak için 'Dikkat gelengi çıkabilir" levhaları da bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Erciyes Üniversitesi, Güncel
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