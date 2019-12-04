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Havalar soğudu bulutlar kartpostallık görüntü oluşturdu

Şırnak'ta havalar soğudu, köylerin üzerinde oluşan bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

04.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:16Havalar soğudu bulutlar kartpostallık görüntü oluşturdu
'ta havalar soğudu, köylerin üzerinde oluşan bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis ve bulutlardan dolayı 3 köyün üzeri tamamen kapandı.

Şırnak'ın ilçesine bağlı Gülyazı, ve Ortasu köylerinde sabaha karşı hava sıcaklığı eksi 14 dereceye düşmesi sonucu sis bulutları köyleri beyaza bürüdü. Kuzey ırak sınırının sıfır noktasında bulunan köyler sis nedeniyle uzun bir süre beyazlara büründü. Gülyazı köyünde yaşayan vatandaşlar doğa harikasını fotoğraflamak isteyince yüksek rakımlı dağlara tırmanıp fotoğraflar çekti. Nizar Encü adındaki bir vatandaşın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf binlerce kişi tarafından beğenildi. Nizar Encü, "Kaç gündür havalar çok soğuktu ilk defa böyle doğa olayıyla karşılıyorum. 3 köyün tamamı bir saate yakın bulutlar içinde kayboldu. Muhteşem anı çekmek istedim ve yüksek bir yere çıkıp bunu fotoğrafladım" dedi. - ŞIRNAK

Yemişli, Uludere, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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