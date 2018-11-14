Havalar Soğudu Kaz Satışları Başladı

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'te havaların soğumasıyla birlikte tirit yemeğinin vazgeçilmezi kazlar tezgahlardaki yerini aldı.Kaz yetiştiricisi Ruhi Sakallı, AA muhabirine, tirit yapımında kullanılan kesilmiş besili kazların 160, halk arasında "yoz kaz" olarak bilinen besiye alınmamış kazların da 100 liradan alıcı bulduğunu söyledi.
Tirit yapımında kullanılan kazın yağ kısmının makbul olduğunu belirten Sakallı, "Satışa sunacağımız kazları 25 gün kadar besiye alıyoruz. Yağlanması için bu süre içinde bir kaza 17 kilo kadar mısır veriyoruz. Çünkü mısır hayvanda yağ yapar. Besi süresi bitince hayvanı kontrol ederiz. Aksi takdirde besi süresini uzatırız. Kesilmiş ve tüyünden temizlenmiş olarak satarız." dedi.
Bir yılda besili 20 kaz sattığını ifade eden Sakallı, yoz kazlar için herhangi bir besi uygulaması yapılmadığını kaydetti.
Ladik
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:48